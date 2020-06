Fantini: “Chiesa è devastante negli ultimi 30 metri. Belotti? Non so se a Torino potrà fare il salto di qualità”

Andrea Fantini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio dove ha preso la parola anche su Chiesa e Belotti:

SUI MESI PASSATI…

“Meglio guardare al futuro speranzosi, purtroppo abbiamo percorso una situazione molto triste, una mostruosa perdita umana. Io personalmente ho trascorso questo tempo chiuso in casa con la mia famiglia, ci siamo inventati di tutto per far passare il tempo, soprattutto a nostro figlio piccolo”.

CHIESA E’ UN TORNANTE?

“Non è mai stato un tornante. Rimane una mia idea, non una legge, ma lo vedo molto esplosivo, e negli ultimi trenta metri è devastante. Un po’ come il sottoscritto quando giocava: stare sulla fascia mi faceva perdere energie, nel tridente, stando qualche metro più avanti spendevo meno ed ero più pericoloso. Lo vedo un po’ spaesato nel 3-5-2 con Vlahovic, anche se probabilmente Iachini, che li vede tutti i giorni, conosce meglio la situazione. Vorrei vedere un tridente Chiesa-Ribery-Vlahovic, o lo stesso Cutrone che non è uno da far giocare in coppia, deve essere più libero. Comunque stimo Iachini che ha amore e passione infinita per quello che fa, mi sembra che abbia la situazione in mano”.

SU BELOTTI…

“E’ stato penalizzato da qualche infortunio, altrimenti avrebbe già fatto un salto importante. Parliamo di un lottatore nato, che i suoi gol li fa sempre: non so se a Torino potrà fare il salto di qualità. Tra l’altro è arrivato un nuovo ds, e ci saranno equilibri da sistemare: voci mi dicono che alcuni giocatori interpellati per giocare nel Toro hanno risposto di no, poiché la situazione non è ben chiara. L’inserimento di un ds in corsa dimostra che c’è qualcosa che non va, di non limpido. Il Torino lottava per non finire in zona retrocessione, mi auguro che con la ripartenza ritrovi stimoli e voglia di non retrocedere, perché questo rischio comunque c’è”.