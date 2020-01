Fantini: “Alla Fiorentina manca il carisma di Ribery”

L’ex viola Enrico Fantini ha parlato a TMW Radio della Fiorentina:

In questo momento alla Fiorentina manca un uomo carismatico come Ribery. Con il Bologna ha tenuto bene il campo, anche con il cambio del modulo. Bisogna pazientare per vedere il lavoro di Iachini, purtroppo trova una squadra con un problema di organico. In fase di mercato sarà dura perché inserire giocatori in corsa può rompere degli equilibri di spogliatoio fondamentali.