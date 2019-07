Fantacalcio: ecco quanto vale la rosa della Fiorentina per la Gazzetta, Chiesa svetta su tutti

Ci sono sempre più appassionati di Fantacalcio in Italia, e la Gazzetta è famosa per il suo “Listone”. Una vera e propria enciclopedia con tutti i giocatori di Serie A, a cui viene assegnata una valutazione che serve per comporre la rosa. Vediamo insieme le valutazioni dei giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina.

DRAGOWSKI 13

GHIDOTTI 1

TERRACCIANO 1

BIRAGHI 9

CECCHERINI 5

HANCKO 3

MILENKOVIC 12

PEZZELLA 14

RANIERI 2

RASMUSSEN 4

TERZIC 3

VENUTI 6

VITOR HUGO 6 (ceduto)

BENASSI 17

CASTROVILLI 6

CRISTOFORO 4

DABO 6

BELOKO 1

ZURKOWSKI 7

CHIESA 25

EYSSERIC 6

MONTIEL 1

SAPONARA 9

BAEZ 4

SOTTIL 3

SIMEONE 18

VLAHOVIC 4