Faccenda su Iachini: “Firenze la svolta della carriera. Ma oltre alla grinta serve il bel gioco”

Ex viola e compagno di Beppe Iachini, Mario Faccenda ha parlato a Radio Sportiva della scelta del nuovo tecnico viola: “Conosco bene Beppe, ho lavorato con lui a Sassuolo e ci ha portato ad una salvezza tranquilla. Firenze è una piazza più importante, deve riportarla su in classifica ma conosce bene l’ambiente anche se deve risolvere diversi problemi come quello del gol. Vlahovic diventerà un grande calciatore ma deve avere qualcuno di esperienza alle spalle: c’è da fare qualche ritocco ma la rosa è buona. Montella non ha sfruttato con continuità alcuni giocatori, soprattutto perché con l’intuizione di Ribery e Chiesa per 5-6 partite ha trovato continuità. Quando hanno iniziato a mancare, i piani sono saltati. Adesso bisogna capire come Iachini troverà la squadra mentalmente e soprattutto fisicamente. Uno spogliatoio da scuotere? Sicuramente, è uno che sa stimolare e caricare i giocatori; a Firenze serve però anche il bel gioco per arrivare ai risultati. Prendere Iachini non è un ridimensionamento per la Fiorentina, cosa c’è in giro? Ha sempre allenato squadre in lotta per la salvezza, ha la possibilità di crescere anche lui per cambiare la sua carriera”.