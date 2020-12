F. Graziani: “Vlahovic deve essere sostenuto. Caicedo? E’ goffo ma efficace”

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno:

Duncan? Fossi Prandelli lo rivaluterei, ha fisico e capacità tecniche. Può essere una buona alternativa, meglio di Pulgar. Terrei Bonaventura, si era perso anche lui ma può aiutare. Io mi ripeto: mettiamo un altro attaccante forte e questa squadra può fare bene. Vlahovic? Sta crescendo ma ancora non è in grado di prendersi certe responsabilità. È giovane e può migliorare, gli servirebbe un giocatore vicino per condividere le responsabilità e crescere. Devo dire che la fiducia di Prandelli lo ha già fatto migliorare. Caicedo mi piacerebbe, conosce il nostro campionato. È goffo da vedere quando battaglia ma vede la porta, con un giocatore così ci si rinforzerebbe ma è difficile che la Lazio lo dia.