F. Fedele: “Giampaolo sta facendo rimpiangere Gattuso. Torino, Fiorentina e Genoa per l’ultimatum”

Torinogranata.it ha contattato Furio Fedele, storica firma che segue il Milan su Il Corriere dello Sport:

Giampaolo è riuscito in un’impresa, a far rimpiangere Gattuso. La squadra è praticamente la stessa, eppure l’anno scorso aveva un’identità e soprattutto lottava su ogni pallone, oggi fatico a trovare aspetti positivi. Il tecnico non è ancora riuscito a capire l’ambiente nel quale si è ritrovato, tante sue scelte mi lasciano perplesso: la gestione di Suso, la posizione di Paquetà, l’ostinarsi con Biglia. E pensare che in panchina ha Bennacer, che giusto qualche mese fa ha portato l’Algeria sul tetto dell’Africa. Giampaolo già in bilico? Assolutamente, dico che ha le partite contate. Il Milan deve svoltare, altrimenti la sua panchina diventerà sempre più bollente. Già adesso la società ha iniziato a dargli i primi ultimatum: dopo le sfide contro Torino, Fiorentina e Genoa verranno tirate le somme. Nessuno gli ha chiesto di vincere uno scudetto, ma il derby ha lasciato molti malumori: ho parlato con tanti colleghi ed ex calciatori, non ce n’è uno che si ricordi una stracittadina senza tiri in porta del Milan. Ed essere già a nove punti di distanza dall’Inter dopo appena cinque giornate brucia molto.