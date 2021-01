Eysseric, è lui (a sorpresa) il giocatore dei viola con la velocità media più alta

Valentin Eysseric è un giocatore che sta facendo discutere molto l’ambiente viola, non è piaciuto ai tifosi mentre per Prandelli è stato il migliore dei viola. In mezzo alla polemica, però, si inseriscono i numeri e le statistiche della gara contro la Lazio, che sono inappuntabili. Il francese ex Nizza, infatti, è stato il giocatore con la velocità media più alta di tutta la Fiorentina, con 7,7 km/h, finendo sopra a Vlahovic, Ribery, Bonaventura e Castrovilli. Il francese, però, non è il giocatore che ha percorso più chilometri tra le fila viola, che è stato invece Sofyan Amrabat, con ben 11.45 km, secondo tra tutti i 22 dietro solo a Milinkovic-Savic.