Ex viola, Gorgos potrebbe ripartire dal Dalkurd

Mark Gorgos, ex giocatore della Fiorentina primavera, sta cercando un nuovo club, e sembra prossimo a tornare in patria. “Ho dato la priorità al Dalkurd, vista la fiducia che avevano riposto in me“, le parole del ragazzo Fotbollskanalen. Esperienza in viola non è stata positiva per il ragazzo, che sembra quindi pronto ad accasarsi al Dalkurd, squadra del campionato svedese.