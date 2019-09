Ex sind. Bagno a Ripoli su centro sportivo Fiorentina: “Area fra i 6 e i 10 ettari. Ok intervenire, ma con attenzione”

Luciano Bartolini, ex sindaco di Bagno a Ripoli dove potrebbe sorgere – il condizionale è d’obbligo – il centro sportivo della Fiorentina è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

L’area è fra i 6 i 10 ettari. L’ex Villa Cedri? Ci sarebbe da fare qualche variante al piano strutturale. E’ una villa storica, da usare con raziocinio e prudenza perché è protetta dalle Belle Arti. L’importante è che ci sia rispetto del territorio, ok intervenire, ma con attenzione. Vicino alla villa ci sono tante strade. Tutta l’area ex Enel era destinata a formazione, quindi la previsione urbanistica è rimasta. Per le altre parti dovrebbe essere fatta la variante. Deve essere un insediamento architettonico di qualità.