Ex portiere Spartak: “La carriera di Kokorin finirà a giugno. Fossi stato in lui…”

La sentenza di Kavazashvili: "La carriera di Kokorin finirà nel prossimo futuro, questo perché è restato a Firenze"

Pochissimi minuti in campo ed un ruolo sempre più marginale all'interno della rosa viola. Quale futuro si prospetta per Sasha Kokorin? Anzor Kavazashvili, ex portiere dello Spartak Mosca, ha provato a rispondere alla domanda.