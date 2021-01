Ex obiettivi: positivo El Shaarawy, slittano visite con la Roma

Come riportato da l’ANSA, è sorto un contrattempo non di poco conto in casa Roma. La definizione dell’affare El Shaarawy è rimandata a tempo indefinito. Il calciatore, rientrato ieri in Italia dopo la rescissione con lo Shanghai, è risultato positivo al Covid. Per la Roma situazione non semplice visto che in mattinata è stata riscontrata anche la positività di due membri dello staff tecnico. Tutto a poche ore dalla gara di campionato contro lo Spezia.

