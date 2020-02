Attuale allenatore della Beretti del Monza e con un lungo passato nelle giovanili del Milan, Riccardo Monguzzi ha parlato a Milannews.it dell’attaccante viola Patrick Cutrone: “Aveva fatto bene in prima squadra a Milano, adesso può essere un giocatore importante per la Fiorentina: penso che l’esperienza in Inghilterra gli sia servita per crescere ulteriormente”.