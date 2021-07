Euro2020 – Castrovilli, anche stavolta non va nemmeno in panchina

Gaetano Castrovilli siederà in tribuna a Monaco di Baviera per il quarto di finale contro il Belgio

Anche stavolta non ci sarà spazio per Gaetano Castrovilli con la maglia dell'Italia. Il giocatore viola, che ha disputato durante Euro2020 una manciata di minuti contro il Galles, siederà anche stavolta in tribuna. Insieme a lui a Monaco di Baviera vanno Alessandro Florenzi che non ha recuperato e Giacomo Raspadori.