Esposito: “Piatek punto di riferimento. Italiano? Trasmette voglia di vincere”

L'ex viola commenta le nuove gerarchie in attacco con l'arrivo di Piatek e dice la sua sullo spirito che Italiano trasmette ai suoi

L'ex attaccante della Fiorentina, Carmine Esposito ha parlato del momento viola ai microfoni di TMW Radio: "Europa? Non era nei programmi della società, ma Italiano sta facendo e ha fatto un grande lavoro anche a inizio campionato. L'addio di Vlahovic è un po' la pecca perché con lui fino a giugno poteva giocarsela alla grande. Ha preso comunque dei giocatori importanti lì davanti e l'obiettivo può essere centrato. Piatek? E' un giocatore con un passato italiano. Credo sia un calciatore ottimo, un bel punto di riferimento e con il gioco della Fiorentina farà bene anche lui".

Sulla predisposizione della Fiorentina a non mollare mai l'ex viola aggiunge: "Conosco bene Italiano e questo è un po' anche il suo carattere, è sempre stato così da calciatore. Io penso che gli allenatori debbano dare il meglio di sé per trasmettere ciò che vogliono, la loro voglia di vincere. Lui è un giovane tecnico importante, in una piazza importante ed ha ridato entusiasmo, quello che mancava alla Fiorentina".