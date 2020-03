Finisce qui per la Fiorentina #UltimateQuaranTeam, il torneo internazionale di FIFA 20 al quale partecipano 128 team da tutta Europa. I viola, con Giovi69 al joystick, sono stati sconfitti 1-0 dallo Standard di Liegi.

Per quanto riguarda PES si è svolto oggi lo showmatch della eSerieA. Il format prevedeva un triangolare con le squadre coinvolte a sfidarsi due volte: andata e ritorno. Tipolosco, player ACF, ha giocato contro il Genoa, vincendo la prima sfida 2-0 ed ha poi perso la seconda per 2-1. Ha giocato poi contro l’Atalanta, pareggiando per 1-1 il primo dei due match e perdendo il secondo col risultato di 2-1. Il player viola si è qualificato alla finale, in virtù della migliore differenza reti rispetto all’Atalanta, contro il Genoa. Finale secca che ha perso per 3-1. Tipolosco si è detto però soddisfatto per il netto miglioramento, rispetto al precedente showmatch nel quale era arrivato ultimo. È un miglioramento che si aspettava e voleva fortemente ed è soddisfatto soprattutto perché arrivato nel confronto col player del Genoa che fa parte del quartetto della eNazionale. Rappresentativa che mette insieme i quattro giocatori migliori che rappresentano l’Italia in tutto il mondo.