Esperimento riuscito a metà, con il Parma si torna al doppio regista

La sofferta e fondamentale rimonta riuscita alla Fiorentina mercoledì contro il Sassuolo è sicuramente un punto di ripartenza per la squadra viola, che dovrà però fare tesoro degli errori commessi al Mapei Stadium. Le giocate brillanti di Castrovilli, infatti, hanno nascosto evidenti lacune in mediana, con i viola in difficoltà sia in uscita, che in costruzione. Non è una notizia così sconvolgente, vista l’assenza dall’undici titolare di Milan Badelj, che con il suo lavoro silenzioso è una pedina fondamentale per il centrocampo viola, capace di dettare tempi e ritmi a tutta la squadra.

La partita di Pulgar non è stata negativa, ma si è trovato troppe volte senza una spalla capace di toglierli qualche grattacapo, vista la scarsa presenza in fase di costruzione di Benassi, ed per questo motivo che con ogni probabilità i due cervelli della Fiorentina torneranno a giocare insieme. Badelj e Pulgar compongono una coppia di costruttori ed interditori di grande qualità, capaci di giostrare le partite più complesse con incredibile naturalezza, e difficilmente Montella se ne priverà per due gare consecutive.