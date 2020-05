Esami medici, fisici e parte atletica: gli allenamenti della Fiorentina ai tempi del Coronavirus

Ritorno a una parvenza di normalità per la Fiorentina. Oggi, infatti, la squadra viola ha svolto i primi allenamenti, rigorosamente a livello individuale. I giocatori sono arrivati al centro sportivo “Davide Astori” a scaglioni, ovviamente dotati di mascherina.

Ma qual è stato il menù di giornata? Come raccolto da violanews.com, i calciatori sono stati prima sottoposti a esami medici. Focus, soprattutto, sulla parte cardiaca e polmonare. Dopo di che Pezzella & co. sono andati in campo dove hanno svolto scatti e test fisici. Infine la corsa, il vero e proprio allenamento. La doccia, come da protocollo medico, a casa. Il vapore acqueo, infatti, potrebbe favorire la diffusione del Coronavirus.