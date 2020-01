Eranio: “Iachini ha portato quello che manca al Genoa. Cassata come Castrovilli “

Stefano Eranio, ex di Milan e Genoa, è intervenuto in vista della partita del “Franchi”, ai microfoni di Radio Bruno:

Iachini? L’allenatore della Fiorentina sta trovando la via giusta per uscire da problematiche radicate, ha fatto vedere che con le idee si riesce ad uscire da un momento difficile. Lo stesso che sta provando a fare Nicola anche se, forse, in casa Genoa, le problematiche sono ancor più radicate. Quello che manca al Genoa è il cinismo. Doversi aggrappare a Pandev è desolante, il macedone deve tirare la carretta, ma non può risolvere le partite da solo. Gli uomini di Nicola devono dare il massimo partita per partita, poi nel calcio non si mai cosa può succedere. Mi aspetto una partita in cui le due squadre cercheranno di giocare, perché hanno qualità, a dispetto della classifica e delle difficoltà. Non hanno le caratteristiche per fare una partita sporca. Certo che sarà difficile per i rossoblu, in una piazza come Firenze. Cassata? Ottimo giocatore, con quantità e qualità. Quel tipo di calciatore che fa le fortune degli allenatori. Uno alla Castrovilli. Giocatori così ti fanno capire che è giusto puntare sui nostri giovani che in serie minori a volte fanno più fatica perché contornati da giocatori che non hanno la stessa idea di calcio. Cutrone era già valido nel Milan che infatti ne sente la mancanza. È veramente importante perché si muove bene, fa il lavoro sporco e segna. Non è facile trovare giocatori con tutte queste caratteristiche.