Entusiasmo Napoli, già polverizzati i biglietti per la trasferta di Firenze

In meno di 24 ore tutti i biglietti messi in vendita per il settore ospite del Franchi sono andati esauriti

Redazione VN

I tifosi del Napoli si preparano già per la trasferta di Firenze. La testa solitaria della classifica frutto di 5 vittorie in altrettante partite ha sicuramente portato tanto entusiasmo nella città campana. Al punto che i biglietti messi in vendita per il settore ospiti della sfida del Franchi in programma domenica 4 ottobre sono andati esauriti in pochissime ore. Questo lo si può vedere sul sito di vendita ufficiale Ticketone.