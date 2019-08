Ennesimo problema fisico per Aaron Ramsey, perseguitato dagli infortuni in questo inizio di stagione con la Juventus: non convocato per la sfida di Parma, oggi il gallese non si è allenato a causa di una lombalgia. In fortissimo dubbio il suo esordio stagionale contro il Napoli sabato sera allo Juventus Stadium, stando alle ultime rivelate dal sito ufiiciale del club bianconero. Il giocatore verrà valutato per la sfida contro la Fiorentina di metà settembre.