Verso il sold-out: il Castellani preso d’assalto dai tifosi viola

La tifoseria viola risponde presente: per Empoli-Fiorentina il settore riservato agli ospiti verso il sold-out

Se l’ultima volta da Firenze vennero in pochi, sabato - scrive Pianetaempoli.it - sarà un mini esodo. La vendita per i due settori destinati ai tifosi viola (curva sud e tribuna laterale sud) sta andando a gonfie vele, tanto da arrivare al tutto esaurito prima delle 19:00 di venerdì. Col rischio che diversi tifosi viola si riversino in altri settori non propriamente dedicati. Contando però soltanto i due settori riservati, si valutano in almeno tre mila i sostenitori gigliati che giungeranno con vari mezzi al "Castellani" di Empoli.