Empereur: “Fiorentina, potevi prendere Juric. Amrabat? Problema di abitudine”

Alan Empereur, attualmente campione del Sudamerica col Palmeiras, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Sono molto contento di aver vinto due titoli importanti in tre mesi. L’euforia è un po’ già passata, siamo già concentrati sulla prossima stagione. Sapevo in che squadra stavo arrivando, il Palmeiras è una delle squadre più importanti del Brasile, e la scommessa è stata vinta. Felipe Melo? Parliamo spesso anche in italiano, io gli racconto di quando lui giocava a Firenze e io ero raccattapalle. Ricorda la Fiorentina con affetto. Il Verona è la squadra che forse mi ha dato di più a livello calcistico, ne sono stato innamorato. A Verona e a Firenze sono stato benissimo. Juric e D’Amico sono stati bravissimi nella gestione della rosa e del mercato, ormai non è più una sorpresa vedere il Verona in alto. La Fiorentina era un po’ in difficoltà anche l’anno scorso, non so quale sia il problema perché non la vivo da vicino. La pandemia non aiuta, ma credo che la Fiorentina verrà fuori, serve pazienza. Amrabat? Il gioco che fa la Fiorentina è diverso, noi giocavamo a uomo e lui aveva tanta libertà. Può darsi che non si sia abituato, ma posso dire che è un grandissimo professionista, dotato di grande qualità. La Fiorentina poteva prendere Juric, è un allenatore pronto, farà bene anche quando andrà in una grande squadra. Obiettivi futuri? Per me le vittorie rappresentano il passato, il mio focus è sul campionato Paulista. Vorrei rimanere qua, sto bene e sono felice. Voglio vincere con il Palmeiras. Un ritorno a Firenze? Non so se da giocatore, ma ci sarà di sicuro. Mai dire mai.