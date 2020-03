Emergenza Coronavirus: la Serie A chiede all’assocalciatori lo stop degli stipendi fino a fine crisi

“L’interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell’emergenza”: stando a quanto raccolto da Sky, è questa la richiesta fatta dalla Lega Serie A all’Associazione Italiana Calciatori, che ora provvederà a recapitarla agli atleti. La proposta, come detto, è l’ultimo tentativo in ordine di tempo da parte dei club di massima serie, che in serata “incontreranno” il sindacato dei calciatori, in call conference, a partire dalle 19.