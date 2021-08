La Serie A piange, calano i tifosi: che batosta per la Fiorentina

La Fiorentina perde il 10% dei tifosi rispetto alla passata stagione

La Serie A si ritrova a fare i conti con i danni causati dal Covid per quanto riguarda il bacino di utenza dei tifosi. Solo un anno fa non erano stati registrati cali di interesse: 25.234.000 tifosi nel 2018-19, 25.270.000 nel 2019-20. C’era stato lo shock della prima ondata del coronavirus, il lockdown delle città, ma il fatto che il campionato fosse stato portato a termine nell’emergenza aveva rincuorato gli appassionati. Poi, con il passare dei mesi, la speranza che la pandemia potesse risolversi in poco tempo si è via via affievolita. Un anno senza possibilità di accesso agli stadi ha pesato parecchio e si è tradotto in quel -2,6% di tifosi. Secondo i dati riportati da Gazzetta.it, la Fiorentina è sesta nella classifica dei tifosi (566.000 supporter), anche se è da cerchiare in rosso la perdita del 10% di fan rispetto alla scorsa stagione e solo il Torino ha registrato numeri peggiori (-12%), mentre la stessa percentuale dei gigliati è stata raccolta dal Cagliari. Volano invece Atalanta (+19% e 350.000 tifosi attivi) e Sassuolo (+12%), le migliori in questa speciale classifica.