Ecco con chi Iachini è stato in ballottaggio fino all’ultimo per la panchina viola

Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, per un certo lasso di tempo i vertici della Fiorentina, in particolare Rocco Commisso, sono stati combattuti riguardo al nome da scegliere come nuovo tecnico. La scelta com’è noto è poi ricaduta su Giuseppe Iachini, che tanto bene sta facendo dal suo arrivo, ma c’era in particolare anche un altro nome nella lista del club gigliato. Secondo francefootball.fr, infatti, Commisso stava per adottare la soluzione straniera, optando per Laurent Blanc. L’ex c.t. della Francia, ai box dal 2016 dopo la fine dell’esperienza sulla panchina del PSG, pare che avesse anche già dato il proprio benestare. Ma poi è andata come tutti sappiamo.