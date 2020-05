E Tommasi stavolta sbotta: “Non pagare i calciatori? Un vero scandalo”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Calciatori, è indignato dopo le decisioni prese nelle ultime ore dal Consiglio Federale, tra cui quella relativa ai compensi dei giocatori. L’ex centrocampista di Roma e Verona spiega (parole riportate da gazzetta.it):

Abbiamo votato contro alla nuova norma legata agli emolumenti. In pratica, adesso, i club sono autorizzati a non pagare i calciatori relativamente al periodo in cui non abbiamo giocato partite. Questo, nonostante tutti i vari tesserati abbiano comunque lavorato durante il lockdown, seguendo una preparazione dettata dai preparatori atletici delle società. Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori… E noi dovremmo essere contenti?