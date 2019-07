C’è chi suda in campo, chi, come German Pezzella è ancora ancora in vacanza, considerando ovviamente l’impegno in Copa America avuto tra giugno e luglio con la maglia dell’Argentina. Il godersi le ferie in compagnia della bella fidanzata, però, non impedisce al difensore viola di seguire le partite americane dei suoi compagni. Anche stanotte, infatti, Pezzella ha seguito in televisione le gesta di Benassi e soci, incitandoli via Instagram (foto sotto). Proprio nei confronti dell’ex Torino, il centrale argentino si è divertito, chiedendogli nella stories pubblicata se il centrocampista gigliato capisse l’inglese al momento del lancio della monetina, poco prima del calcio d’inizio.