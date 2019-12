E. Pellegrini: “Mi piange il cuore vedere la Fiorentina così. La squadra cammina”

L’ex viola Ennio Pellegrini è intervenuto a Radio Sportiva:

Il problema della Fiorentina è che vuol giocare da grande squadra contro Inter e Roma. Bisogna fare come il Parma. C’è troppa disparità tra le due squadre, i viola non dovevano giocarsela alla pari con la Roma. Vorrei vedere una Fiorentina che rispetti il blasone della società e della città. Non siamo al livello della Roma, bisogna andare a 1.000 come Parma, Lecce e Brescia.

Non puoi prendere un gol come il terzo subìto dalla Fiorentina, c’erano sei giocatori viola e due della Roma, non è possibile. A me piange il cuore vedere la Fiorentina vedere in questa situazione. La squadra cammina e tutte le domeniche è così