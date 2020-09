Repubblica si concentra sul recupero di Amrabat. L’ex Verona ha saltato il Torino per squalifica e sabato sarà titolare a San Siro contro l’Inter. In mezzo al campo, probabilmente davanti alla difesa dove c’è abbondanza. Oltre lui, anche Pulgar, Borja Valero e Duncan possono ricoprire quel ruolo. Iachini a questo punto ha a disposizione un reparto di qualità adatto anche per giocare con più moduli. L’attesa per Amrabat è finita, a San Siro tocca a lui.