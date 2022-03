È la sfida del weekend. Fiorentina e Verona si affrontano… tre volte!

Un fine settimana... monotematico

È davvero curioso quel che sta per succedere nella Firenze sportiva in questo fine settimana. Come sappiamo, il Verona è atteso nel capoluogo toscano per la sfida con la Fiorentina. Lo stesso, però, vale anche per le formazioni Primavera e Under 18, entrambe di scena a Firenze nel weekend. Non solo la sfida del Franchi, dunque, le sfide fra Viola e gialloblù saranno ben tre.