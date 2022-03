E la Curva Nord nerazzurra saluta Biraghi con coro e striscione

Biraghi viene salutato con affetto dai suoi ex tifosi

"Cristiano Biraghi alé, oh oh": così la Curva Nord dello stadio Meazza poco dopo l'entrata in campo della Fiorentina per le fasi di riscaldamento. Inoltre la parte più calda del tifo nerazzurro ha esposto anche uno striscione che recita: "La Nord ti saluta". Il capitano viola, di fede calcistica nerazzurra e passato dall'Inter nelle giovanili e nella stagione 2019-2020, ha lasciato un bel ricordo nel capoluogo lombardo.