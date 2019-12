E’ la notte di Sampdoria-Juventus e, soprattutto, del Clasico. Una sfida, quella tra Barcellona e Real Madrid, affascinante come sempre, che va oltre il calcio. Sarà uno spettacolo gustarsi il big match del Camp Nou (LIGA: RISULTATI E CLASSIFICA).

Dal “sacro” passiamo al profano perché in questo big wednesday si giocherà anche Brescia-Sassuolo, recupero della settima giornata rinviata a causa della morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. Impossibile far finta di niente. La Fiorentina è spettatrice interessata della gara del Rigamonti. Basta guardare la classifica: i viola, grazie al brodino nerazzurro, sono saliti a 17 punti. Le Rondinelle, reduci dalle vittorie contro Spal e Lecce, sono a tredici lunghezze. Il Sassuolo, fortunato ad uscire con un pareggio dalla partita contro il Milan, è a meno uno dalla Fiorentina. Fare i conti è facile: se dovesse vincere il Brescia, i gigliati sarebbero distanti due punti dal terzultimo posto occupato dall’Udinese (tre considerando il successo nello scontro diretto). Se, invece, ad avere la meglio fosse il Sassuolo, la Fiorentina scivolerebbe in quattordicesima posizione. Mai come in questo caso il risultato migliore è il pari in modo che nessuna delle due squadre approfitti del recupero.

E’ un peccato dover fare questi calcoli. La speranza ovviamente è tornare a guardare il calendario per i “quartieri” medio alti della classifica. Fare punti contro la Roma permetterebbe non solo di dare continuità al pareggio contro l’Inter, ma anche di trascorrere tranquillamente la sosta natalizia. Serve l’ultimo sforzo, poi questo maledetto 2019 andrà in archivio.