Giuseppe Iachini sta lavorando molto e vuol lavorare molto per migliorare la situazione in casa viola e per questo motivo preme il tasto anche dell’aspetto psicologico in sala stampa (parole riportate da Radio Bruno Toscana):

Possiamo crescere in molti aspetti, intanto l’importante è sapere che in campo dobbiamo sempre mantenere l’equilibrio e restare in partita fino alla fine. Quella della Fiorentina può essere una maglia molto pesante ma io sto cercando di farla sembrare come fosse di 300 grammi. I ragazzi devono alleggerirsi mentalmente per poter rendere di più e meglio, specie anche in fase offensiva.