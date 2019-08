E Commisso telefona alla Guagni: “Siamo fieri di te”

Ieri è stata la notizia del giorno: Alia Guagni ha rifiutato la super offerta del Real Madrid per restare a Firenze. E naturalmente Rocco Commisso non poteva che apprezzare e lodare tale decisione. Così, come sua abitudine, l’imprenditore italo-americano non ha perso tempo e ieri sera ha telefonato al capitano della Fiorentina Women’s per ringraziarla e complimentarsi. Quello dall’altra parte della cornetta era un uomo commosso dalle parole della Guagni, parole sul suo legame con la città e la maglia viola, oltre che sul suo senso di responsabilità nell’essere capitano della squadra. Commisso ha pure ricordato durante la chiacchierata del suo passato come allenatore, sia di squadre maschili che femminili, e affermato con forza che durante la sua gestione la formazione capitanata appunto dalla Guagni avrà sempre un ruolo importante all’interno del club viola. Commisso, infatti, farà di tutto per sostenere il movimento in rosa del calcio italiano.