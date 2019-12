Dzeko: “I viola dovrebbero essere più in alto. Chiesa-Ribery assenze importanti, ma non cambia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko ha parlato della partita che attende a breve Fiorentina e Roma:

“Non pensiamo al quarto posto, ogni partita porta qualcosa di nuovo, stiamo facendo bene. Oggi affrontiamo una squadra che dovrebbe essere più in alto per i giocatori che ha. Dobbiamo dare il 100%, stiamo bene e vogliamo vincere. Chiesa e Ribery sono importanti, ma non cambia, loro sono aggressivi. Pensiamo a noi e a fare il nostro gioco, speriamo finisca bene per noi”