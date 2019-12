Dutu: “Mi hanno colpito Castrovilli e Ribery, sogno l’esordio in Serie A”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato Eduard Dutu, difensore centrale della Primavera di Bigica:

Alla Fiorentina sto vivendo un momento positivo, anche se già nella Lazio avevo vissuto un’esperienza importante. Firenze è stupenda, mi piace molto il Ponte Vecchio. Il mio modello non è Mutu perché abbiamo ruoli diversi, ma è sicuramente un calciatore da cui prendere spunto per provare a fare una carriera come la sua. Il mio idolo è Nesta, anche se mi ispiro a Sergio Ramos, giocatore di grande personalità.

Della Fiorentina mi ha colpito Castrovilli: è giovane e ha qualità anche se Ribery dà sempre una mano e tanti consigli. Sto bene con il gruppo in Primavera, gli stranieri hanno un’altra mentalità e questo ci aiuta. La Nazionale? Se avrò occasione sceglierò l’Italia perché sono nato a Roma e mi sento italiano nonostante le origini rumene. Per i prossimi cinque anni il mio sogno è quello di esordire in Serie A.