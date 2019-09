Bobby Duncan si trova a Villa Stuart. Come documenta Tuttomercatoweb, il giovane attaccante classe 2001 sta svolgendo i test fisici di rito prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi tre anni. Un investimento importante per la Fiorentina, che sta per abbracciare il cugino di Steven Gerrard.