Duncan: “Sarà importante seguire la mentalità di Italiano”. E sui tifosi…

Le parole del centrocampista ghanese, rientrato a Firenze dopo il prestito a Cagliari

Durante la Social Viola Night di stasera, l'evento live andato in scena sui canali social della Fiorentina, sono stati ospiti tre calciatori della rosa di Italiano: Igor, Montiel e Duncan. Di seguito un estratto delle parole del centrocampista ghanese: "La mentalità del mister ci sarà molto utile dopo questi due anni un po' particolari, penso sarà importante seguire le sue idee per fare meglio di quanto fatto in passato. I tifosi? Per noi sarebbe molto importante che tornassero, non vediamo l'ora di ritrovarli allo stadio. La tifoseria per me fa almeno l'80% della squadra".