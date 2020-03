Duncan rassicura il suo Ghana: “In Italia la situazione è sotto controllo. Prendete tutte le precauzioni necessarie”

Stando a quanto riporta Ghanasoccernet.com, il centrocampista viola Alfred Duncan ha invitato la popolazione ghanese a prendere le precauzioni necessarie per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese dell’Africa occidentale. Ecco le parole che il giocatore ha rilasciato in un video pubblicato dalla Ghana Football Association (GFA) sui social media venerdì:

È davvero triste che i ghanesi stiano vivendo il Covid-19 proprio in questo momento. Posso assicurarvi che l’Italia ha vissuto il peggio nell’ultimo mese e mezzo, ma al momento, garantisco, che la situazione ora è molto tranquilla e stiamo bene. La situazione ora è abbastanza migliorata quindi vorrei cogliere l’occasione per invitare tutti i ghanesi a prendere le precauzioni necessarie per aiutare a limitare la diffusione del virus e per garantire una migliore salute del nostro paese”.

Attualmente il Ghana ha registrato 16 casi, di cui ben 8 sono guariti.