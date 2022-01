Duncan, polemica con il Ghana: “Disertata la convocazione”. La replica del viola

Gran polemica in Ghana dopo l'eliminazione della nazionale dalla Coppa D'Africa: il centrocampista viola accusato di aver disertato la convocazione

Non è stata un'avventura indimenticabile quella del Ghana, già eliminato dopo la fase a gironi, una delle delusioni maggiori di questa Coppa d'Africa. Tante le varie critiche alla squadra ed alla federazione per le scelte fatte, così Kurt Okraku, presidente della Ghana Football Association (GFA), ha cercato di difendersi dal tragico risultato appellandosi anche a qualche assente illustre, citando pure il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, accusato di non aver risposto alla convocazione. "Duncan ha avuto l'opportunità di servire il Ghana e non ha risposto. Non voglio prendere di mira i singoli giocatori, ma i giocatori che erano pronti a servire il Ghana sono stati selezionati per rappresentare il Ghana" - le parole di Okraku - .