Duncan: il giusto tassello del domino per la mediana di Iachini

“Alfred Duncan e la metamorfosi della mediana viola”, questo sarebbe il titolo perfetto per descrivere l’impatto del ghanese sul mondo viola. D’altra parte mister Iachini lo ha voluto fortemente, dopo averlo già avuto ai suoi ordini, ai tempi di Sassuolo. Una certezza per il tecnico ascolano che gli permette di iniziare quel percorso di assestamento della mediana, a lungo rimandato. Alfred è il corridore che mancava, in un centrocampo di troppi solisti; la quantità necessaria a dare equilibrio alla cerniera viola. Fino adesso la mediana ha vissuto due equivoci, riporta il Corriere dello sport-Stadio: l’equivoco del doppio regista, con l’improbabile coesistenza di Badelj e Pulgar, e il troppo affidamento sulle gesta dei singoli interpreti, Castrovilli in primis, ma anche Benassi. In attesa di Amrabat per la prossima stagione, il ruolo di Duncan nella scacchiera viola appare chiaro: è la garanzia di copertura per chi gioca al suo fianco.