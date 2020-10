La gara di Coppa Italia, oltre a valere il passaggio del turno, rappresenta un’ottima occasione per alcuni giocatori viola per mettersi in mostra ed aumentare il minutaggio nelle gambe: da Martinez Quarta a Barreca, da Venuti al tandem d’attacco, ossia Cutrone e Kouame. A loro vanno aggiunti certamente Igor ed Alfred Duncan, due che da inizio stagione si aspettavano, forse, di avere qualche occasione in più per scendere in campo. Il centrocampista ex Sassuolo sicuramente, magari anche il difensore brasiliano, seppur consapevole di avere davanti tre titolari pressoché intoccabili per Iachini, il trio Milenkovic-Pezzella-Caceres. Proprio i problemi fisici accusati dal capitano argentino in questa fase iniziale di stagione avrebbero potuto aprire le porte all’ex Spal, al quale, invece, è stato preferito prima Ceccherini e poi domenica scorsa, contro l’Udinese, il tanto atteso Martinez Quarta. Le incertezze mostrate da Caceres contro Samp e Spezia avevano fatto credere che proprio contro i friulani dal 1′ la maglia di difensore titolare sul centro-sinistra potesse spettare ad Igor, che contro il Padova dovrà dimostrare di essere pronto ad un maggior impiego. E Duncan? Contro il Torino, alla prima di campionato, non aveva sfigurato per niente nel ruolo di play, poi… il nulla. Durante il secondo tempo di domenica si era scaldato a lungo ed era anche quasi pronto ad entrare, ma Iachini gli ha preferito Pulgar (considerando anche il cambio obbligato Venuti-Lirola). In tanti credono che il ghanese cresciuto nell’Inter farebbe comodo eccome accanto ad Amrabat e Castrovilli nel centrocampo titolare viola. Staremo a vedere. Intanto contro i veneti sia Igor che Duncan saranno osservati speciali: del resto la Fiorentina ha investito non poco sui due (quasi 25 milioni…) e possono rientrare tranquillamente nelle rotazioni di Iachini, considerando anche e soprattutto i cinque cambi a partita.

