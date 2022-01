Due tifosi viola “daspati” per due anni: galeotti due fumogeni a novembre

Il provvedimento nei confronti dei due sostenitori della Fiorentina

L'accensione di due fumogeni costa cara a due tifosi viola: gonews.it riporta che il 20 e il 27 novembre, in occasione delle sfide contro Milan in casa ed Empoli in trasferta, due 24enni tifosi viola hanno acceso due fumogeni, uno rosso e uno viola appunto, che costeranno loro il Daspo. Il Questore di Firenze, in base alle immagini dei filmati di videosorveglianza, ha disposto il provvedimento di due anni di interdizioni dalle manifestazioni sportive vietandole ai due, ritenuti una minaccia per la sicurezza pubblica.