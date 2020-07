Dubbio Ribery: saranno decisive le sue sensazioni. Iachini non vuole rinunciare alla sua classe

Franck Ribery prova a riavvolgere il nastro. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la scelta finale riguardo la sua presenza dal primo minuto nella sfida di questa sera, sarà presa a ridosso del match. La Fiorentina, intanto, gli si è stretta attorno, come una muraglia. La missione di tutti, è quella di contribuire a cancellare i cattivi pensieri che stanno affollando la sua mente dopo la violazione domiciliare scoperta di ritorno da Parma. Il tutto, a dispetto di alcuni messaggi social in cui il campione francese è stato attaccato, offeso e insultato, a seguito delle parole di rabbia per il furto subito. Il fuoriclasse francese è stato chiaro, anteporrà alla decisione sul suo futuro, il benessere dei suoi cari. Il contratto con la Fiorentina scade nel 2021, ma la sua scelta oltre al carattere tecnico è legata alla serenità di moglie e figli. Per quanto riguarda la sfida di questa sera, pesa anche la botta alla caviglia rimediata a Parma, che inizialmente aveva fatto presagire il peggio, ma che è risultata essere non troppo destabilizzante. Il verdetto sarà emesso dopo aver parlato con staff medico e Ribery stesso. Le quattro gare giocate da titolare dalla ripresa della stagione pesano, ma se Le Roi dovesse dare un segnale positivo, Iachini non rinuncerà neanche stasera alla sua classe, diventata indispensabile per questa Fiorentina.