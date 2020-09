Dt Watford: “Ottimi rapporti con Pradè. Deulofeu e Sema? Per ora niente di concreto”

Filippo Giraldi, direttore tecnico del Watford ha parlato a Lady Radio:

“Commisso? Firenze dovrà essere brava a tenere una proprietà come questa, che ha tanta voglia di investire su squadra e infrastrutture. Nel rispetto delle normative, si deve essere più elastici e permettere di investire a chi ha voglia di farlo. Deulofeu? Non gli manca niente per essere ai massimi livelli, abbiamo una squadra che non meritava di retrocedere. Lui è un giocatore di alto livello, ne ho parlato con tante squadre inglesi. Pradè ha lavorato con noi, siamo in ottimi rapporti, non c’è niente di concreto per Sema e Deulofeu, anche perché i contatti li teniamo per noi”.

