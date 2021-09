DT Frosinone: “Guardate Vlahovic alla Fiorentina. Se uno è forte deve giocare”

Il dt del Frosinone, Guido Angelozzi non è d'accordo su chi dice che far giocare i giovani in Serie A è prematuro e fa l'esempio di Vlahovic

Redazione VN

Guido Angelozzi, dt del Frosinone, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato così di Dusan Vlahovic della Fiorentina:

"Se un giocatore è forte è forte. Mi viene da ridere quando si dice che i ragazzi vanno aspettati, penso alla Fiorentina con Vlahovic lo scorso anno. Prandelli l'ha fatto giocare e la Fiorentina si è salvata grazie a un giovane, ritrovandosi adesso un giovane che è un grande patrimonio tra le mani. Negli altri campionati ci sono già i 2002 titolari".