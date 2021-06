DS Venezia: “Su Maleh deciderà la Fiorentina, noi contenti di riaverlo in caso”

C'è la possibilità che Gattuso decida di rivalutare Maleh tra un anno, se il ragazzo non lo convincerà appieno durante il ritiro. La Fiorentina ha il controllo completo

"La promozione è stata un risultato insperato, ma meritato alla lunga, la squadra ha dimostrato il proprio valore sul campo e si è evoluta nell'arco del campionato. C'erano squadre più forti sulla carta, ma questo è il bello del calcio. Zanetti? E' chiaro che sappiamo che a volte i contratti valgono poco, ma da entrambe le parti c'è la voglia di continuare insieme. E' un allenatore che sposa in pieno le idee di calcio del club. Proprietà americana? Loro hanno un concetto di azienda completamente diverso dal nostro, basato sulla condivisione. E' molto interessante, il nostro calcio ha bisogno di evolversi anche se non è semplice aprire la mente. Queste persone ci permettono di sopravvivere, quindi vanno accolte con entusiasmo. Maleh? Yus è stato un giocatore decisivo fin dall'inizio, può avere un futuro importante. Non so cosa decideranno di fare i viola, noi saremmo contenti di riaverlo in prestito. Abbiamo il dovere di andare avanti con le nostre idee, consegnando al tecnico una squadra il prima possibile, il campionato è difficilissimo, ma non nascondo che qui il giocatore si gioca bene, se si verificassero le condizioni per riportarlo a Venezia noi come minimo ci penseremmo. Ma è un giocatore della Fiorentina, decideranno loro. Anche Ferrarini ha ottimi orizzonti, con noi ha giocato abbastanza pur arrivando dalla Lega Pro. Su di lui siamo noi a dover decidere, nei prossimi giorni parleremo sia con lui sia con la Fiorentina".