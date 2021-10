Ds Spezia: “Italiano? Speriamo macini vittorie con la Fiorentina… ma da domani”

Non c'è rancore verso Italiano da parte di Riccardo Pecini. Ma il ds non augura al tecnico viola la vittoria oggi

Il direttore sportivo dello Spezia, Riccardo Pecini, ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita dei liguri contro la Fiorentina. Il grande tema dell'incontro è ovviamente quel Vincenzo Italiano che affronta da ex i bianconeri: "Il mister ha fatto tanto, un lavoro straordinario per lo Spezia, ora inizia un nuovo capitolo per lui. Non possiamo dimenticare quanto di buono ha fatto per noi e speriamo che inizi a macinare vittorie anche con la Fiorentina ma da domani".