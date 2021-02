Ds Spezia: “Il secondo tempo di Firenze ci ha lasciati perplessi”

Il ds dello Spezia Mauro Meluso è tornato a parlare a Tmw del ko dei liguri in casa della Fiorentina:

Siamo contenti del percorso, anche se con la Fiorentina è andata male. Il secondo tempo di Firenze ci ha lasciati perplessi, non abbiamo avuto la stessa intensità del primo tempo, c’è stato qualche errore tecnico. Noi per fare punti con queste squadre dobbiamo andare al 120%, e oltre a non averlo fatto abbiamo avuto assenze pesanti. Nelle ultime abbiamo fatto sei punti con Sassuolo, Milan e Fiorentina: ne avessimo fatti tre saremmo stati contenti comunque…