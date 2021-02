Ds Spezia: “Fiorentina? Squadre di quel livello sono più in basso. Agudelo…”

Il DS dello Spezia Mauro Meluso, a un paio di giorni da Fiorentina-Spezia, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Mi aspetto che la squadra faccia la prestazione, il risultato è sempre in bilico. Sarebbe importante fare risultato a Firenze. Non conosco i viola dall’interno e non so cosa stia succedendo, ma vedendo il bicchiere mezzo pieno si può dire che squadre dello stesso livello sono più in basso. Cagliari e Parma hanno fatto mercati stellari e sono messe peggio. Nel calcio nulla è scontato. Saponara e Agudelo? Sono giocatori centrali. Il primo fece benissimo anche l’anno scorso a Lecce, peccato per com’è andata. Il secondo è molto giovane e sta imparando molto da Italiano, che ha saputo trovargli un nuovo ruolo a lui congeniale. In una piazza come Spezia si sta esprimendo al meglio.